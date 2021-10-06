Кейл Макар: не думаю, что уже многого добился, я только начинаю развиваться

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.



«Считаю, что мне ещё нужно многое доказать. Не думаю, что я уже многого добился, я только начинаю развиваться. В последние три года мы выбывали из плей-офф после второго раунда. Надеюсь, в новом сезоне мы изменим ситуацию, но для этого нужно время. У нас молодая команда и мы только учимся, не каждая команда становится чемпионом в первые три года своего величия.



В прошлом году мы знали, что команда способна добиться успеха. И в этом году мы знаем, что можем победить. Мы ждём этого, но такие ожидания не должны давить на нас. Команда знает, какова наша цель. Мы рассчитываем на это», – цитирует Макара официальный сайт НХЛ на русском языке.