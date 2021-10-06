«Торонто» отправил Михаила Абрамова и Семёна Дер-Аргучинцева в АХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» отправил российских нападающих Михаила Абрамова и Семёна Дер-Аргучинцева в фарм-клуб «Торонто Марлис», выступающий в АХЛ, сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс» в «Твиттере».
Абрамов – воспитанник системы московского ЦСКА. В прошедшем сезоне хоккеист выступал за «Викториавиль Тигрес» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека и провёл 25 матчей, в которых набрал 30 очков: забросил 12 шайб и отдал 18 результативных передач. Хоккеист был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2019 году в четвёртом раунде под общим 115-м номером.
Дер-Аргучинцев выступал в прошлом сезоне за нижегородское «Торпедо» в КХЛ и «Торонто» в АХЛ. В Континентальной хоккейной лиге хоккеист провёл 17 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них шесть очков: забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф у Семёна четыре игры.
В АХЛ на счету форварда шесть игр в регулярке, в которых он отдал четыре передачи.
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