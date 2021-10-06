«Барыс» поместил Джо Морроу в список травмированных игроков. Он пропустит ближайшие матчи

Нур-султанский «Барыс» поместил защитника Джо Морроу в список травмированных хоккеистов, сообщает клуб в «Твиттере». Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата с ярославским «Локомотивом» (3:4).



Напомним, канадец первый сезон проводит в «Барысе». В текущем регулярном чемпионате он провёл девять матчей и набрал в них три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.



После 13 матчей «Барыс» набрал 10 очков и сейчас занимает девятое место в таблице Восточной конференции, отставая от «Амура» на один балл, но у хабаровчан сыграно на одну встречу больше.

В следующем матче «Барыс» дома встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина – «Авангардом» – сегодня, 6 октября, в 16:30 мск.