Найт: «Авангард» не может быть доволен тем, как себя показывает

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом», которая состоится сегодня, 6 октября, в 16:30 мск.
«Мне всегда приятно приезжать в Нур-Султан, повидаться с друзьями из «Барыса». У меня хорошие воспоминания о времени, которое я провёл здесь. Приятно возвращаться и играть в этом городе, на этой арене.
Конечно, сейчас мы не можем быть довольны тем, как себя показываем. Мы неплохо действовали в последних матчах, но этого было мало. Нужно немного перенастроиться и играть в настоящий хоккей «Авангарда». Нам нужно быть сконцентрированными с самого начала матчей. В первом периоде важно выходить заряженными. Первые два периода в двух предыдущих матчах дорого нам обошлись. Сегодня нужно выйти отдохнувшими и играть мощно, начиная со стартового вбрасывания.
Новые сочетания звеньев на тренировках? Такие перемены иногда идут на пользу, это помогает взглянуть на какие-то моменты по-новому, придаёт энергии. Надеюсь, в матче с «Барысом» нам это поможет.
Сейчас ещё начало сезона. Если судить по опыту прошлого года, думаю, в дальнейшем более сильные команды будут подниматься выше и выше в турнирной таблице. Сыграно лишь 12 матчей, впереди ещё много игр. Сейчас не стоит зацикливаться на турнирной таблице, нужно продолжать работать и думать только о своей команде. Главное – это прогрессировать, а остальное приложится», – цитирует Найта официальный сайт клуба.
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