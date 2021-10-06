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Форвард «Витязя» Одетт набрал очки в 10-м матче подряд после игры с «Адмиралом»

Форвард «Витязя» Одетт набрал очки в 10-м матче подряд после игры с «Адмиралом»
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Сегодня, 6 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал подольский «Витязь» и одержал победу со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Нападающий «Витязя» Даниэль Одетт в третьем периоде отметился результативной передачей, а эта игра стала для него 10-й подряд, где он набрал очки за результативность.

Напомним, хоккеист выступает первый сезон за «Витязь». В 15 матчах хоккеист заработал 18 баллов: забросил 11 шайб и отдал семь результативных передач.

После 15 игр «Витязь» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. В следующем матче подольский клуб встретится с «Сибирью» 8 октября.

На 59-й минуте, при счёте 1:3, «Витязь» отыграл одну шайбу: Нико Оямяки забил после передач Кирилла Лямина и Даниэля Одетта.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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