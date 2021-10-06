Форвард «Витязя» Одетт набрал очки в 10-м матче подряд после игры с «Адмиралом»

Сегодня, 6 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал подольский «Витязь» и одержал победу со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Нападающий «Витязя» Даниэль Одетт в третьем периоде отметился результативной передачей, а эта игра стала для него 10-й подряд, где он набрал очки за результативность.
Напомним, хоккеист выступает первый сезон за «Витязь». В 15 матчах хоккеист заработал 18 баллов: забросил 11 шайб и отдал семь результативных передач.
После 15 игр «Витязь» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. В следующем матче подольский клуб встретится с «Сибирью» 8 октября.
На 59-й минуте, при счёте 1:3, «Витязь» отыграл одну шайбу: Нико Оямяки забил после передач Кирилла Лямина и Даниэля Одетта.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 6 октября 2021
-
15:20
-
15:16
-
15:10
-
15:03
-
14:55
-
14:25
-
14:07
-
13:38
-
13:20
-
13:13
-
12:39
-
12:31
-
12:11
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:05
-
10:51
-
10:29
-
10:21
-
10:03
-
09:36
-
09:18
-
09:01
-
08:50
-
08:46
-
08:34
-
08:30
-
08:19
-
07:03
-
06:07
-
06:00
-
05:41
-
04:44
-
04:35