Форвард «Витязя» Одетт набрал очки в 10-м матче подряд после игры с «Адмиралом»

Сегодня, 6 октября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал подольский «Витязь» и одержал победу со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Нападающий «Витязя» Даниэль Одетт в третьем периоде отметился результативной передачей, а эта игра стала для него 10-й подряд, где он набрал очки за результативность.



Напомним, хоккеист выступает первый сезон за «Витязь». В 15 матчах хоккеист заработал 18 баллов: забросил 11 шайб и отдал семь результативных передач.



После 15 игр «Витязь» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции. В следующем матче подольский клуб встретится с «Сибирью» 8 октября.



На 59-й минуте, при счёте 1:3, «Витязь» отыграл одну шайбу: Нико Оямяки забил после передач Кирилла Лямина и Даниэля Одетта.

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