Мартемьянов — о Короткове: в будущем получится капитан. Парень — работяга, душа «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с рижским «Динамо» (3:1).

«Мы провели сегодня неплохой матч. Более-менее выполнили игровое задание, то, что требовали от ребят. Первый период удался получше, в третьем уже больше по счёту начали играть. В принципе, результатом доволен и содержанием игры более-менее доволен. Начало было похоже на матч с «Торпедо», за счёт чего удалось избежать проблем? Сегодня у парней был запредельный настрой. Пропустили гол — это никого не смутило, это очень радует. Там была допущена тактическая ошибка при обороне, эмоции били через край, списываю на это. Внесли коррективы, более-менее стали играть.

Антон Ведин разочаровывает? Ни в коем случае. У нас народ начал выздоравливать, у нас появилась длина лавки. Но, по-моему, опять сегодня сократилась. Мы не хотим, чтобы у нас одни и те же по 15 матчей играли. Даём передышку. Те же Литовченко, Бодров немножко передохнули сегодня. Буквально один матч. За счёт кого укоротилась лавка? Двое поедут в больницу на снимки. Комаров с коленом и Коротков с кистью, ещё в первом периоде был сильный удар.

Коротков вышел с капитанской нашивкой — разовая акция? В будущем получится капитан, парень открытый, честный, работяга, душа команды. Но у нас, я думаю, это разовая. Он выводил команду на предсезонных матчах, справлялся с этой ролью. Но эмоции бьют через край, похладнокровнее надо быть капитану. Будет справляться — будет капитаном.

Превосходство в силовой борьбе — ключевой момент? Конечно, кто выигрывает борьбу — тот в основном выигрывает матчи. По предыдущим матчам всю борьбу проиграли: и у бортов, и на «точке», и в углах. Сегодня постарались исправить это, и парни сделали. У Кудако пока не стопроцентная форма? Человек месяц с лишним не играл, конечно. Немножко переигрывал, переоценил свои возможности. И Ефремов тоже слишком много на себя берёт. Хотел поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Ну и вратаря нашего. Всё-таки «Динамо» Рига — команда квалифицированная, умеет играть по заданию и тактически грамотная», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.