Мартемьянов — о Короткове: в будущем получится капитан. Парень — работяга, душа «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с рижским «Динамо» (3:1).
«Мы провели сегодня неплохой матч. Более-менее выполнили игровое задание, то, что требовали от ребят. Первый период удался получше, в третьем уже больше по счёту начали играть. В принципе, результатом доволен и содержанием игры более-менее доволен. Начало было похоже на матч с «Торпедо», за счёт чего удалось избежать проблем? Сегодня у парней был запредельный настрой. Пропустили гол — это никого не смутило, это очень радует. Там была допущена тактическая ошибка при обороне, эмоции били через край, списываю на это. Внесли коррективы, более-менее стали играть.
Антон Ведин разочаровывает? Ни в коем случае. У нас народ начал выздоравливать, у нас появилась длина лавки. Но, по-моему, опять сегодня сократилась. Мы не хотим, чтобы у нас одни и те же по 15 матчей играли. Даём передышку. Те же Литовченко, Бодров немножко передохнули сегодня. Буквально один матч. За счёт кого укоротилась лавка? Двое поедут в больницу на снимки. Комаров с коленом и Коротков с кистью, ещё в первом периоде был сильный удар.
Коротков вышел с капитанской нашивкой — разовая акция? В будущем получится капитан, парень открытый, честный, работяга, душа команды. Но у нас, я думаю, это разовая. Он выводил команду на предсезонных матчах, справлялся с этой ролью. Но эмоции бьют через край, похладнокровнее надо быть капитану. Будет справляться — будет капитаном.
Превосходство в силовой борьбе — ключевой момент? Конечно, кто выигрывает борьбу — тот в основном выигрывает матчи. По предыдущим матчам всю борьбу проиграли: и у бортов, и на «точке», и в углах. Сегодня постарались исправить это, и парни сделали. У Кудако пока не стопроцентная форма? Человек месяц с лишним не играл, конечно. Немножко переигрывал, переоценил свои возможности. И Ефремов тоже слишком много на себя берёт. Хотел поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Ну и вратаря нашего. Всё-таки «Динамо» Рига — команда квалифицированная, умеет играть по заданию и тактически грамотная», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 6 октября 2021
-
19:53
-
19:47
-
19:34
-
19:27
-
19:21
-
19:19
-
19:02
-
18:55
-
18:29
-
18:12
-
17:56
-
17:52
-
17:37
-
17:29
-
17:10
-
16:39
-
16:26
-
16:00
-
15:57
-
15:45
-
15:20
-
15:16
-
15:10
-
15:03
-
14:55
-
14:25
-
14:07
-
13:38
-
13:20
-
13:13
-
12:39
-
12:31
-
12:11
-
12:00
-
11:40