Василевский: отдых должен стать важной частью нового сезона НХЛ. Постараюсь играть с умом

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ и о своей нагрузке.

«Я много играл в хоккей. Отдых должен стать важной частью предстоящего сезона. Это не значит, что я буду работать меньше обычного. Я просто постараюсь играть с умом», — приводит слова Василевского The Athletic.

Напомним, в финале Кубка Стэнли — 2021 «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах. «Лайтнинг» завоевали трофей второй год подряд. Василевский принял участие в 23 матчах плей-офф — 2021, выиграв 16 из них, пропуская в среднем 1,90 шайбу за игру и отбивая 93,7% бросков. Всего за последние два года российский голкипер сыграл в 142 матчах.

Андрей Василевский стал первым российским вратарём, завоевавшим приз «Конн Смайт Трофи».