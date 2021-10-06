Сошникова уводили со льда, О’Делла зажали армейцы. Фото победы ЦСКА над «Динамо»

Сегодня, 6 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

В составе ЦСКА голами отметились Максим Соркин, Павел Карнаухов и Джон Гилмор. Два очка за результативные передачи на свой счёт записал Александр Попов.

«Динамо», потерпев второе поражение подряд, занимает вторую позицию в таблице Западной конференции с 22 очками после 14 игр. ЦСКА с 20 очками идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 9 октября в гостях сыграет с «Куньлунем». В этот же день «Динамо» в Москве примет череповецкую «Северсталь».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.