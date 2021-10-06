Тарасенко — о Бучневиче: для меня радость, когда в «Сент-Луис» приходит ещё один русский

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением об игре форвардов Ивана Барбашёва и Клима Костина.
«Он хорошо подготовился к сезону, который очень важен для нас. Надеюсь, что Ваня будет продолжать в том же духе. Костин завоевал Кубок Гагарина с «Авангардом» в прошлом сезоне? Что касается Клима, то очень здорово для него было получить игровое время в сильной команде, побороться за чемпионство и завоевать титул. Всегда отлично, когда ты выигрываешь большой трофей. Думаю, что Костин заматерел. Надеюсь, он продолжит усердно работать в том же духе, на пользу нашей команде.
Для меня это радость, когда в команде появляется ещё один русский. Теперь с нами не только Барби (Иван Барбашёв), но и Бучи (Павел Бучневич). Собралась целая группа сильных ребят, которые будут играть здесь, прогрессировать дальше», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 6 октября 2021
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