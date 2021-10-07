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«Вегас» отправил российского защитника Даниила Мироманова в фарм-клуб в АХЛ

«Вегас» отправил российского защитника Даниила Мироманова в фарм-клуб в АХЛ
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Пресс-служба клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» в «Твиттере» сообщила, что 22-летний датский форвард Йонас Рёндбьерг, 22-летний американский нападающий Джейк Лещишин и 24-летний российский защитник Даниил Мироманов отправлены в фарм-клуб АХЛ «Хендерсон Силвер Найтс».

Напомним, что в последнем выставочном матче с «Колорадо Эвеланш» (4:7) Мироманов провёл на льду 18 минут и 47 секунд, из которых 1.55 в меньшинстве. На его счету два броска в створ, один силовой приём и один заблокированный бросок. Его показатель полезности составил «+2».

Наиболее удачным выступлением Мироманова стал контрольный матч с «Лос-Анджелес Кингз» (4:0), в котором он отметился дублем, после которой его игру отметил главный тренер «рыцарей» Питер Дебур.

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