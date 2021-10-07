«Вегас» отправил российского защитника Даниила Мироманова в фарм-клуб в АХЛ
Поделиться
Пресс-служба клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» в «Твиттере» сообщила, что 22-летний датский форвард Йонас Рёндбьерг, 22-летний американский нападающий Джейк Лещишин и 24-летний российский защитник Даниил Мироманов отправлены в фарм-клуб АХЛ «Хендерсон Силвер Найтс».
Напомним, что в последнем выставочном матче с «Колорадо Эвеланш» (4:7) Мироманов провёл на льду 18 минут и 47 секунд, из которых 1.55 в меньшинстве. На его счету два броска в створ, один силовой приём и один заблокированный бросок. Его показатель полезности составил «+2».
Наиболее удачным выступлением Мироманова стал контрольный матч с «Лос-Анджелес Кингз» (4:0), в котором он отметился дублем, после которой его игру отметил главный тренер «рыцарей» Питер Дебур.
Комментарии
- 7 октября 2021
-
04:51
-
04:42
-
04:28
-
04:13
-
03:53
-
03:36
-
03:26
-
02:51
- 6 октября 2021
-
23:50
-
23:35
-
23:10
-
22:58
-
22:50
-
22:40
-
22:35
-
22:26
-
22:06
-
21:50
-
21:44
-
21:25
-
21:17
-
21:08
-
20:59
-
20:47
-
20:18
-
19:53
-
19:47
-
19:34
-
19:27
-
19:21
-
19:19
-
19:02
-
18:55
-
18:29
-
18:12
Партнерский контент