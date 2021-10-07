«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в овертайме благодаря двум ассистам Куликова
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В предсезонном матче НХЛ «Миннесота Уайлд» дома в овертайме обыграла «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Раск, Брендон Дюхейм, Нико Штурм и Адам Бэкмен. Российский защитник Дмитрий Куликов за 24.03 на площадке сделал две результативные передачи, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
За «Сент-Луис» голы забили Маккензи Макикерн, Натан Уокер и Роберт Бортуццо. Российский форвард Иван Барбашёв за 18.11 на льду заработал показатель полезности «-1». Другой нападающий Клим Костин за 13.38 результативными действиями не отметился.
НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2021, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Макикерн (Клиффорд, Mikkola) – 02:04' (5x5) 0:2 Уокер (Joshua) – 04:30' (5x5) 0:3 Бортуццо (Уокер, Alexandrov) – 05:19' (5x5) 1:3 Раск (Гринвей) – 27:11' (5x4) 2:3 Duhaime (Куликов, Меррилл) – 56:07' (5x5) 3:3 Штурм (Addison, Beckman) – 59:15' (6x5) 4:3 Beckman (Куликов, Rossi) – 62:19' (3x3)
В другом матче предсезонки «Виннипег Джетс» дома обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2.
НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2021, четверг. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Моррисси (Лаури, Harkins) – 07:20' (5x5) 2:0 Элерс (Коннор, Пионк) – 13:23' (5x5) 2:1 Gawdin (Ткачук, Коулман) – 29:45' (5x5) 2:2 Манджапане (Дюбе, Чюлингтон) – 31:31' (5x4) 3:2 Элерс (Шмидт, Штястны) – 49:14' (5x4)
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