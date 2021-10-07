«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в овертайме благодаря двум ассистам Куликова

В предсезонном матче НХЛ «Миннесота Уайлд» дома в овертайме обыграла «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Раск, Брендон Дюхейм, Нико Штурм и Адам Бэкмен. Российский защитник Дмитрий Куликов за 24.03 на площадке сделал две результативные передачи, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

За «Сент-Луис» голы забили Маккензи Макикерн, Натан Уокер и Роберт Бортуццо. Российский форвард Иван Барбашёв за 18.11 на льду заработал показатель полезности «-1». Другой нападающий Клим Костин за 13.38 результативными действиями не отметился.

В другом матче предсезонки «Виннипег Джетс» дома обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2.