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«Желаем крепкого здоровья и успехов в работе». ФХР поздравила Путина с днём рождения

«Желаем крепкого здоровья и успехов в работе». ФХР поздравила Путина с днём рождения
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Федерация хоккея России в «Твиттере» поздравила Президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения.

«7 октября отмечает день рождения Президент Российской Федерации Владимир Путин. Поздравляем Владимира Владимировича и благодарим за поддержку хоккея в нашей стране, за искреннюю любовь к нашему виду спорта.

Желаем крепкого здоровья и успехов в работе!» – написала пресс-служба ФХР в «Твиттере».

Напомним, что Владимир Путин регулярно принимает участие в матчах Ночной хоккейной лиги. В мае он играл за команду «Легенды хоккея» в гала-матче, забросил восемь шайб и отдал одну результативную передачу.

Во время чемпионата мира по хоккею – 2021 Президент России иронично прокомментировал свою игру в хоккей, сказав, что делает вид, что умеет играть.

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