Даулинг: Подколзин великолепен. Финт, когда он вылез на ворота, показывает его уверенность

31-летний нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джастин Даулинг поделился мнением об игре российского форварда Василия Подколзина во встрече с «Сиэтл Кракен» (0:4).



«Он был великолепен. И вы сами всё видели. Он быстрый игрок и уверенно владеет шайбой. Когда он заводится, то тебе остаётся просто уйти с его пути и позволить ему делать своё дело. Тот финт, который он провернул, а затем вылез на ворота, показывает уверенность молодого игрока, вместе с которым к тому же было легко играть», – цитирует Даулинга официальный сайт НХЛ на русском языке.



Видео прохода Подколзина можно посмотреть здесь.



Напомним, что 30 мая «Кэнакс» объявили о подписании контракта с 19-летним хоккеистом. Нападающий заключил трёхлетний контракт новичка на максимальную сумму.



Напомним, в 2019 году Подколзин был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА, провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока – «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он набрал также 11 очков (6+5). Показатель полезности игрока в плей-офф «+2».