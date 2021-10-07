Лундквист – о возвращении в хоккей: я буду участвовать, но посмотрим, в каком качестве

Экс-голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о жизни после завершения карьеры.

«Это жизнь. Это случается. То же самое и с хирургией. Что-то случается, и вы просто должны быть очень благодарны за то, что у вас есть, и за свой опыт. Это не похоже на то, что мне 30. Мне 39 лет. Да, если бы у меня была возможность поиграть ещё пару лет, я бы точно. Я всё ещё люблю хоккей. Я люблю ходить на каток. Прошлой осенью я был на льду каждый день, ходил на каток с двумя снайперами, потому что мне нравилось это, и я хотел вернуться, чувствовал себя действительно хорошо. Честно говоря, я чувствовал себя лучше, чем когда-либо, так что меня это тоже волновало. Но всякое случается, и ты просто должен отреагировать на это. Всё меняется. Это был слишком большой риск, чтобы попытаться пойти на продолжение карьеры. Я не очень хорошо чувствовал себя в марте, апреле, эта боль… Я не хотел снова оказаться в том положении.



Я был на льду каждый день, и я чувствовал себя прекрасно, а потом однажды была просто сильная боль в груди. Не повезло, что это случилось, но это произошло. Я перешёл от тренировок каждый день к тому, чтобы ничего не делать в течение трёх месяцев.



Было такое ощущение, что что-то проникает через грудь в спину. Меня тошнило. У меня было это несколько раз. Но потом я почувствовал себя намного лучше. Это было важным моментом в принятии решения. Как спортсмену, это было сложно. Как человек, я знал, что это было правильное решение. Теперь я пытаюсь с нетерпением ждать новых вещей, новой главы в моей жизни, делать что-то новое.



Хочу ли вернуться в хоккей? Я всё ещё люблю эту игру. Думаю, я буду участвовать, но посмотрим, в каком качестве, потому что я хочу заниматься и другими делами, которые меня также интересуют.



Что? Например, бизнес. У меня есть творческая сторона, которую я хочу немного изучить. У меня есть пара проектов в Швеции, инвестиционный материал и различные возможности. Я думаю, это сводится не только к тому, что я хочу делать, но и к тому, сколько я хочу сделать, потому что теперь у меня есть свобода, которой никогда не было, чтобы планировать дела и уезжать. Я много времени провожу за этим делом, потому что в течение последних 14 месяцев был дома. Я тренировался и пытался вернуться, так что всё было немного по-другому, потому что моё мышление пыталось вернуться, но теперь я точно знаю, что карьера завершена.



«Рейнджерс» вывел номер из обращения? Проходя через это, когда вспоминаете все разные моменты, воспоминания, дружбу, не могу не улыбаться. Никогда не думал, что смогу почувствовать такую преданность другой команде. Я вырос в Швеции, будучи фанатом «Фрелунды», а потом приехал сюда. Вы не можете себе представить, что преданность и любовь, которые я испытываю к этой организации, не предвидится. Это действительно прекрасное чувство.



Когда последний раз был на льду? 16 августа. Это было за четыре дня до того, как я ушёл на пенсию. Моё последнее катание. Я знал, что это последний раз, потому что уже принял решение», – цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.