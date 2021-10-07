«Ак Барс» открыл счёт в матче с «Металлургом» после классной комбинации

В эти минуты на «Татнефть-Арене» в Казани проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Металлургом». После первого периода хозяева ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Счёт в матче за 24 секунды до конца первой 20-минутки открыл нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Казанцы зашли в зону атаки, далее Артём Галимов сделал передачу под ворота на Николая Коваленко, который моментально перевёл на дальний пятак, откуда Кагарлицкий совершил точный бросок по воротам Юхи Олкинуоры.

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В настоящий момент «Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 26 очков после 14 матчей. «Ак Барс» — пятый на Востоке, имея в своём активе 21 балл после 15 игр.