Загитова присутствует на матче «Ак Барса» и «Металлурга»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова присутствует на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Металлургом». Встреча проходит в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На 13-й минуте второго периода счёт ничейный — 1:1.
«Алина Загитова на хоккее! Всегда рады таким гостям», — написал твиттер-аккаунт «Ак Барса».
Счёт в матче на последней минуте первого периода открыл форвард Дмитрий Кагарлицкий. Сравнял счёт на 30-й минуте нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик.
В настоящий момент «Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 26 очков после 14 матчей. «Ак Барс» — пятый на Востоке, имея в своём активе 21 балл после 15 игр.
- 7 октября 2021
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