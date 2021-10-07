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«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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Загитова присутствует на матче «Ак Барса» и «Металлурга»

Загитова присутствует на матче «Ак Барса» и «Металлурга»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова присутствует на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Металлургом». Встреча проходит в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На 13-й минуте второго периода счёт ничейный — 1:1.

«Алина Загитова на хоккее! Всегда рады таким гостям», — написал твиттер-аккаунт «Ак Барса».

Счёт в матче на последней минуте первого периода открыл форвард Дмитрий Кагарлицкий. Сравнял счёт на 30-й минуте нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик.

В настоящий момент «Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 26 очков после 14 матчей. «Ак Барс» — пятый на Востоке, имея в своём активе 21 балл после 15 игр.

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