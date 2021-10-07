Квартальнов: «Ак Барс» совершил глупые ошибки во втором периоде, из-за этого проиграв матч

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (1:3).



«Второй период оказался роковым. Вроде бы у нас были шансы забить, но совершили глупые ошибки – обрезались и пропустили. Из-за этого, думаю, проиграли матч.



Почему в концовке матча на решающее вбрасывание поставил Воронкова, а не Сафонова? Согласен. Тут, может быть, Уила нужно было поставить. Там в целом неправильно расположились ребята. Цепь ошибок привела к пропущенной шайбе. Там тайм-аута уже не было, не смогли подсказать. Наша коллективная ошибка.



Второй матч подряд не реализовали большинство, устраивает игра команды в этом компоненте? Она нас не устраивает. Мы стараемся что-то поменять, сегодня было несколько моментов для гола у второй спецбригады. Но соперник сыграл здорово. Тут и нам, может быть, надо упростить. Мало бросков – шайба не доходит до ворот. Проблема лежит на ладони – мы её понимаем.



Показалось, что в агрессии сегодня были хуже? Согласен. Тут накопилась усталость. Соглашусь, что много стыковой борьбы проиграли – возле бортов, на пятачке. Ввели свежих игроков, которые должны были дать агрессии. Подумаем, почему так получилось. Вообще, эта игра много вопросов перед нами поставила. Наверное, характер надо проверить, красота должна уходить на второй план – мы красиво забили, но работать надо чуть по-другому.», – приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.