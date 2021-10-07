Форвард «Ак Барса» Панюков: у меня много вопросов к себе. Надо набирать форму и всё придёт

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:3), а также рассказал о восстановлении после травмы.
«Быстрая игра, много силовой борьбы, свои моменты где-то не реализовали, не так часто бросали в большинстве.
Как оцениваю свою форму? Да, не лучшая форма, пропустил семь игр. Надо набирать, работать, трудиться и всё придёт.
Насколько нынешняя „Магнитка“ отличается от прошлогодней? У них пришло большое количество новичков. Думаю, поменялась система, быстрая команда, сохраняет шайбу. Организуют много контратак, бегут, открываются. Команда сильно поменялась.
Как-то ощущаю последствия повреждения? Нет, всё нормально. Когда выпадаешь из игрового тонуса, ритма, то не так просто в него вернуться. Тем более команда так набрала ход, победы шли одна за другой. У меня много вопросов к самому себе. Но ничего, работаем, надо искать позитив. Нужно, чтобы он всё-таки преобладал, и продолжать трудиться. Всё будет нормально, я уверен.
Сегодня играл в звене с новым центром – Ильёй Сафоновым? Мне со всеми комфортно играть. Разговариваем, обсуждаем какие-то моменты, находим общее взаимопонимание, в следующих играх будет гораздо лучше», — цитирует Панюкова сайт «Ак Барса».
- 7 октября 2021
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