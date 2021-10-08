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Два очка Романова не помогли «Монреалю» избежать поражения от «Оттавы»

Два очка Романова не помогли «Монреалю» избежать поражения от «Оттавы»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся выставочный матч НХЛ перед стартом регулярного сезона между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз», который завершился победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

В основное время команды по четыре раза поразили ворота друг друга – за «Монреаль» дублем отметился Джефф Питри, ещё по шайбе на счету Джоша Андерсона и Ника Судзуки, а в составе «Оттавы» отличились Джош Норрис (дубль), Шейн Пинто и Крис Тирни. В серии буллитов сильнее оказались гости – победный бросок на счету Джоша Норриса.

21-летний российский защитник «Монреаля» Александр Романов набрал в этой игре два очка, отметившись ассистентским дублем. Он провёл на льду 16 минут и 10 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0».

У российских представителей «Оттавы» Артёма Зуба и Никиты Зайцева нет результативных действий, при коэффициенте полезности «0» и «-2» соответственно.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
08 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Андерсон (Лехконен, Romanov) – 00:10' (5x5)   2:0 Питри (Тоффоли, Romanov) – 03:41' (5x5)   2:1 Norris (Шабо, Эннис) – 08:04' (5x4)   2:2 Pinto (Бреннстрём, Шабо) – 21:47' (5x5)   2:3 Norris – 24:24' (5x4)   2:4 Тирни (Stuetzle, Батерсон) – 36:49' (5x5)   3:4 Судзуки (Галлахер, Caufield) – 42:07' (5x4)   4:4 Питри (Тоффоли, Судзуки) – 59:00' (6x5)   4:5 Norris – 65:00' (ПБ)
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