Два очка Романова не помогли «Монреалю» избежать поражения от «Оттавы»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся выставочный матч НХЛ перед стартом регулярного сезона между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Оттава Сенаторз», который завершился победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

В основное время команды по четыре раза поразили ворота друг друга – за «Монреаль» дублем отметился Джефф Питри, ещё по шайбе на счету Джоша Андерсона и Ника Судзуки, а в составе «Оттавы» отличились Джош Норрис (дубль), Шейн Пинто и Крис Тирни. В серии буллитов сильнее оказались гости – победный бросок на счету Джоша Норриса.



21-летний российский защитник «Монреаля» Александр Романов набрал в этой игре два очка, отметившись ассистентским дублем. Он провёл на льду 16 минут и 10 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0».

У российских представителей «Оттавы» Артёма Зуба и Никиты Зайцева нет результативных действий, при коэффициенте полезности «0» и «-2» соответственно.