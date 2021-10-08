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Передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Колорадо», Худобин пропустил гол

Передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Колорадо», Худобин пропустил гол
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Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч состоялся в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончился победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Михаэль Раффль, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. Российский нападающий Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Российский голкипер Антон Худобин отразил 26 бросков и пропустил один гол.

За «Колорадо» отличился Джей Ти Комфер.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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