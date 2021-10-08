«Миннесота» в овертайме обыграла «Чикаго», Капризов – без очков

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Матч состоялся в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончился победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

За «Миннесоту» забили Йоэль Эрикссон Эк, Алекс Голигоски и Мэтт Дамба. Российский нападающий Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

За «Чикаго» отличились Дилан Строум и Брэндон Хагель. Защитник Дмитрий Осипов не отметился результативными действиями.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».