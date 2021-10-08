У форварда «Салавата Юлаева» Хартикайнена родилась дочь

В семье нападающего «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена родилась дочь.



«От всей души желаем девочке здоровья, удачи и всего самого-самого наилучшего в жизни.



От себя добавим, что дочь кавалера ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан» не могла родиться в другом месте», — говорится в сообщении в твиттер-аккаунте клуба.

Источник: твиттер-аккаунт «Салавата Юлаева».

Хартикайнен выступает за уфимский клуб с 2013 года. На его счету 532 матча в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 401 (178+223) балл при показателе полезности "+91". В нынешнем сезоне 31-летний форвард сыграл в 13 играх, набрав 7 (5+2) очков при общей полезности "+4".



Хартикайнен был удостоен ордена за заслуги перед Башкортостаном в апреле 2019 года.