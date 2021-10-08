Буше: Россия не так плоха, как её представляет Северная Америка. Тут очень хороший хоккей

Американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше рассказал об адаптации к России, а также о причинах отказа от перехода в НХЛ прошедшим летом.



«Многие североамериканцы слышали страшные истории о приезде в Россию. Это ложное представление. Лично я не испытал ничего плохого, всё в целом так же, как в Северной Америке. Здесь очень хороший хоккей, хорошая лига. Россия не так плоха, как её представляет Северная Америка.



Отсутствие хорошего знания языка не усложняет игру в КХЛ. Хоккей — это хоккей, здесь все игроки умные, все понимают то, как мы хотим играть. Есть парни, которые в раздевалке могут говорить как на русском, так и на английском, так что, если у тебя есть вопрос, ты можешь разобраться.



Летом отклонил предложение от клуба НХЛ? Это было семейным решением, тем более, COVID-19 всё ещё имеет место быть. Всё ещё неясно, как в Северной Америке будет развиваться ситуация с ограничениями. Так что, когда у меня в руках был контракт, мне надо было обсудить его с семьёй и сделать так, как было бы лучше для них.



Честно говоря, я не смотрю много матчей НХЛ по ходу сезона. Из-за разницы во времени тяжело смотреть сами игры, так что время от времени я смотрю хайлайты и остаюсь в курсе происходящего», — приводит слова Буше «Охтинский пресс-центр».