«Куньлунь» подписал контракт с нападающим системы «Коламбуса» Пу

«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с нападающим Клиффом Пу.



Как сообщает твиттер-аккаунт китайского клуба, соглашение заключено сроком до конца нынешнего сезона. В прошедшем сезоне Пу выступал за фарм-клуб «Коламбуса» в АХЛ — «Кливленд». Он провёл 16 матчей, в которых сумел набрать 10 (3+7) очков при показателе полезности «+4».



Пу был выбран на драфте НХЛ 2016 года клубом «Баффало Сэйбрз» в третьем раунде под общим 69-м номером.



В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, после 14 матчей имея в своём активе восемь очков. В следующем матче подопечные Айвана Занатты встретятся с московским ЦСКА. Встреча состоится завтра, 9 октября, в Мытищах.