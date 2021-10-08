Жамнов: не хочется быть человеком, которого назначили, чтобы потом было, на кого скинуть

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о причинах, по которым он согласился возглавить команду, а также о дате, когда объявит свой тренерский штаб.
«Не хочется идти и быть человеком, которого назначили, чтобы потом было, на кого скинуть. Тут вопрос сложный. С назначением сейчас, в этой ситуации обсуждались другие кандидатуры, всё шло к этому. Потом в конкретной ситуации была выдвинута моя кандидатура, началось обсуждение. Обсуждали, могу сказать, долго, обсуждали все нюансы. Я задавал вопросы и получил на них ответы, и только после этого я принял решение стать главным тренером сборной.
Да, карт-бланш есть. Тренер отвечает за комплектацию тренерского штаба и подбор игроков, и тренер будет отчитываться за это.
Есть какие-нибудь намётки на тандем? Конечно, я общался со всеми кандидатами, кого я хочу видеть в тренерском штабе. Я это всё озвучу 12 октября», — цитирует Жамнова Канал НХЛ во «Вконтакте».
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