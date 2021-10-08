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35-летний экс-форвард клубов КХЛ Столяров перешёл в итальянский «Мерано»

35-летний экс-форвард клубов КХЛ Столяров перешёл в итальянский «Мерано»
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Итальянский хоккейный клуб «Мерано» объявил о подписании контракта с российским нападающим Геннадием Столяровым, сообщает официальный фейсбук-аккаунт команды.

В прошедшем сезоне 35-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за рижское «Динамо». На его счету 34 матча в регулярном чемпионате, в которых он набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «-1». Всего на его счету в 511 матчей, в которых он отличился 163 (65+98) баллами при общей полезности «-7».

Столяров ранее выступал в КХЛ за московское «Динамо», ХК МВД, «Барыс», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Витязь» и «Спартак». Он является финалистом Кубка Гагарина — 2010 в составе ХК МВД, а также розыгрыша 2016 года, выступая за ЦСКА.

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