Рашевский: мне ещё рано в НХЛ. Рад, что «Динамо» предложило контракт
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Хочу сказать спасибо руководству за доверие. Рад, что буду с этим коллективом ещё год. Сделаю всё, чтобы мы взяли Кубок.
Мне здесь всё нравится, всё устраивает, поэтому я только рад. Здорово, что мне предложили контракт.
Не было соблазна сорваться в НХЛ? Нет. Мне ещё рано туда.
Ожидал ли, что так удачно начну в этом сезоне? По личной статистике — не думал об этом. Больше обращал внимание на тренировочный процесс. Знал, что через работу всё придёт со временем», — приводит слова Рашевского пресс-служба клуба в «Телеграме».
Напомним, Рашевский подписал новое соглашение с клубом до апреля 2023 года.
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