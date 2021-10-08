Рашевский: мне ещё рано в НХЛ. Рад, что «Динамо» предложило контракт

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал подписание нового контракта с клубом.



«Хочу сказать спасибо руководству за доверие. Рад, что буду с этим коллективом ещё год. Сделаю всё, чтобы мы взяли Кубок.



Мне здесь всё нравится, всё устраивает, поэтому я только рад. Здорово, что мне предложили контракт.



Не было соблазна сорваться в НХЛ? Нет. Мне ещё рано туда.



Ожидал ли, что так удачно начну в этом сезоне? По личной статистике — не думал об этом. Больше обращал внимание на тренировочный процесс. Знал, что через работу всё придёт со временем», — приводит слова Рашевского пресс-служба клуба в «Телеграме».

Напомним, Рашевский подписал новое соглашение с клубом до апреля 2023 года.