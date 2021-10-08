Нападающие «Салавата» Кадейкин и Гранлунд не заявлены на матч с «Йокеритом»

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом». Матч пройдёт в Уфе на «Уфа-Арене» и стартует в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч пропустят нападающие уфимцев Александр Кадейкин и Маркус Гранлунд.

Состав юлаевцев выглядит следующим образом:



Метсола (Шарыченков);



Ларсен — Мухамадуллин, Хартикайнен — Маннинен — Башкиров;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Хохряков — Кулёмин;

Панин — Зубарев, Плэтт — Картаев — Санников;

Лисовец — Бирюков, Пустозёров — Алалыкин — Лукин.

Напомним, 5 октября в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.