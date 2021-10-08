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Нападающие «Салавата» Кадейкин и Гранлунд не заявлены на матч с «Йокеритом»

Нападающие «Салавата» Кадейкин и Гранлунд не заявлены на матч с «Йокеритом»
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Стал известен состав «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом». Матч пройдёт в Уфе на «Уфа-Арене» и стартует в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч пропустят нападающие уфимцев Александр Кадейкин и Маркус Гранлунд.

Состав юлаевцев выглядит следующим образом:

Метсола (Шарыченков);

Ларсен — Мухамадуллин, Хартикайнен — Маннинен — Башкиров;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Хохряков — Кулёмин;
Панин — Зубарев, Плэтт — Картаев — Санников;
Лисовец — Бирюков, Пустозёров — Алалыкин — Лукин.

Напомним, 5 октября в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

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