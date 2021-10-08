Плющев ответил на вопрос о вызове Овечкина на ОИ-2022 цитатой Шекспира

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о вызове Александра Овечкина, Никиты Кучерова и Андрея Василевского в сборную России на ОИ-2022.
«Нет ничего неожиданного в вызове этих трёх игроков на Олимпиаду. Всё прогнозируемо на 120 процентов. Почему место Овечкина в составе не подвергается сомнению? Есть много того, друг мой Горацио, что нам неведомо на этом свете. Что касается Панарина, то он будет в составе. Не думаю, что принципиально, кого вызвать в первую очередь. Собирается команда, объявили тех, кто дал согласие. Читал комментарий Жамнова, он рассчитывает на Панарина», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
- 8 октября 2021
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