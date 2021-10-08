Чайковски: после травмы в «Динамо» мне сказали, что это бизнес, и обменяли

Защитник «Сибири» Михал Чайковски прокомментировал победу в матче с «Витязем» (2:1), а также раскрыл детали своего обмена из московского «Динамо».
«За счёт чего сейчас добываем победы? Команда начала играть хорошо, вратарь хорошо ловит, очень нужные победы принёс. В чём «Сибирь» была сильнее «Витязя»? Команда соперника тоже хорошо играла. Наш вратарь ловил очень хорошо. Ребята забили два гола, взяли победу. Как чувствую себя в «Сибири»? Мне здесь нравится, я рад здесь быть. Нам нужны очки, чтобы попасть в плей-офф.
Был ли голод до игры, когда пришёл в «Сибирь»? В «Динамо» я получил травму, у меня была операция. На предсезонке вообще не играл. В «Динамо» мне дали сыграть два матча по чуть-чуть. Потом сказали, что это бизнес, и меня обменяли. Когда прочувствовал атмосферу «Сибири»? Болельщики очень хорошие здесь, поддерживают всегда команду. И спасибо всем болельщикам», — передаёт слова Чайковски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 8 октября 2021
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