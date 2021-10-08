Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чайковски: после травмы в «Динамо» мне сказали, что это бизнес, и обменяли

Чайковски: после травмы в «Динамо» мне сказали, что это бизнес, и обменяли
Комментарии

Защитник «Сибири» Михал Чайковски прокомментировал победу в матче с «Витязем» (2:1), а также раскрыл детали своего обмена из московского «Динамо».

«За счёт чего сейчас добываем победы? Команда начала играть хорошо, вратарь хорошо ловит, очень нужные победы принёс. В чём «Сибирь» была сильнее «Витязя»? Команда соперника тоже хорошо играла. Наш вратарь ловил очень хорошо. Ребята забили два гола, взяли победу. Как чувствую себя в «Сибири»? Мне здесь нравится, я рад здесь быть. Нам нужны очки, чтобы попасть в плей-офф.

Был ли голод до игры, когда пришёл в «Сибирь»? В «Динамо» я получил травму, у меня была операция. На предсезонке вообще не играл. В «Динамо» мне дали сыграть два матча по чуть-чуть. Потом сказали, что это бизнес, и меня обменяли. Когда прочувствовал атмосферу «Сибири»? Болельщики очень хорошие здесь, поддерживают всегда команду. И спасибо всем болельщикам», — передаёт слова Чайковски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Новость по теме
«Сибирь» дома обыграла «Витязь», впервые в сезоне одержав две победы подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021