Коротков: после раскатки «Сибири» вывешивают состав на листочке. Там написано, кто капитан

Нападающий «Сибири» Никита Коротков прокомментировал победу в матче с «Витязем» (2:1).
«Насколько удовлетворён двумя победами подряд и игрой? Рад, что мы выигрываем и набираем очки, мы много баллов потеряли. Так что хорошо, что начали выигрывать. Матчи идут подряд — это классно. Не скажу, что очень доволен своей игрой, можно было получше и поактивнее, с бросками. Хорошо, что выигрываем.
Как сказывается капитанская нашивка? Особо никак не сказывается. Готов выходить с любыми буквами — даже и без букв. Так что я всегда за команду. Стараюсь находить слова поддержки, и всё. Как узнал о назначении капитаном? У нас после раскатки вывешивают состав на листочке, и там написано, кто капитан, кто ассистент. Там и увидел. Удивление было? Чуть-чуть было, но я уже выходил с литерой на предсезонных матчах.
В чём «Сибири» нужно прибавлять? Две встречи подряд было плохое начало, сразу быстрые голы пропускаем. Хорошо, что не бьёт по команде, по лавке. И вроде эти пару матчей достойно выдержали. Надо прибавить в начале, в агрессии, в большинстве, потому что мы, наверное, одни из последних. Каково было играть против лидеров «Витязя» и не разочаровал ли соперник? Не разочаровал. Мы забрали свои очки, так что какое может быть разочарование в команде соперника? Да, мы знали, что ребята хорошо играют в атаке, много забивают голов, так что в зоне обороны мы старались поближе с ними сыграть, поменьше пространства дать», — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 8 октября 2021
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