Форвард «Рейнджерс» Ривз избежал серьёзной травмы после неудачного падения в матче

34-летний канадский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз избежал серьёзной травмы в выставочном матче с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что точный диагноз ещё не известен, но нападающий избежал «всего, что могло удерживать его вне игры в течение длительного времени».
Напомним, Ривз не смог продолжить матч с «Нью-Джерси», получив повреждение на 10-й минуте первого периода.
В столкновении у борта с защитником «Дэвилз» Пи Кей Суббэном форвард «синерубашечников» неудачно упал на лёд, не успев вывернуть ногу. Он сумел покинуть лёд лишь при помощи партнёров и медицинских работников «Рейнджерс». Уже через некоторое время пресс-служба клуба сообщила в «Твиттере», что форвард не сможет продолжить матч из-за полученной травмы нижней части тела.
Ривз пополнил состав «Рейнджерс» минувшим летом в результате обмена из «Вегас Голден Найтс».
В прошедшем сезоне НХЛ 34-летний нападающий принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 5 (1+4) результативных баллов при общей полезности «0». В плей-офф Ривз сыграл в 12 матчах, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности «+1».
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