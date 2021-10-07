Форвард «Рейнджерс» Ривз не смог продолжить с «Нью-Джерси» из-за возможной тяжёлой травмы

34-летний канадский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз не смог продолжить домашний выставочный матч с «Нью-Джерси Дэвилз», получив повреждение на 10-й минуте первого периода.

В столкновении у борта с защитником «Дэвилз» Пи Кей Суббэном форвард «синерубашечников» неудачно упал на лёд, не успев вывернуть ногу. Он сумел покинуть лёд лишь при помощи партнёров и медицинских работников «Рейнджерс». Уже через некоторое время пресс-служба клуба сообщила в «Твиттере», что форвард не сможет продолжить матч из-за полученной травмы нижней части тела.

Напомним, что Ривз пополнил состав «Рейнджерс» минувшим летом в результате обмена из «Вегас Голден Найтс».

В прошедшем сезоне НХЛ 34-летний нападающий принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 5 (1+4) результативных баллов при общей полезности «0». В плей-офф Ривз сыграл в 12 матчах, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности «+1».