Юниорская сборная России отыгралась с 1:3 и одержала победу в матче с Чехией

Юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) сыграла первый в серии товарищеских матчей со сверстниками из Чехии и одержала победу со счётом 4:3.
Роман Канцеров открыл счёт в матче, когда на восьмой минуте первого периода завершил розыгрыш партнёров в большинстве. До сирены на перерыв чехи сумели дважды поразить ворота сборной России.
В начале второго периода им удалось это сделать снова — и Глеб Саранчук сменил Сергея Мурашова в рамке. Когда сборная вновь получила право разыграть большинство, Артём Барабоша прямым броском сократил отставание до одной шайбы.
В третьем периоде сборную вернул в игру Кирилл Долженков — подкараулив защитника соперника на синей линии, форвард перехватил шайбу, сделал два шага и точно бросил точно — мимо Яна Шпунара. На 57-ой минуте Долженков в большинстве жёстко подставил клюшку и превратил в гол пас Александра Легкова.
Следующий матч в рамках серии сборные России и Чехии проведут 9 октября и начнут в 18:30.
- 8 октября 2021
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