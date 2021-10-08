Юниорская сборная России отыгралась с 1:3 и одержала победу в матче с Чехией

Юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) сыграла первый в серии товарищеских матчей со сверстниками из Чехии и одержала победу со счётом 4:3.



Роман Канцеров открыл счёт в матче, когда на восьмой минуте первого периода завершил розыгрыш партнёров в большинстве. До сирены на перерыв чехи сумели дважды поразить ворота сборной России.



В начале второго периода им удалось это сделать снова — и Глеб Саранчук сменил Сергея Мурашова в рамке. Когда сборная вновь получила право разыграть большинство, Артём Барабоша прямым броском сократил отставание до одной шайбы.



В третьем периоде сборную вернул в игру Кирилл Долженков — подкараулив защитника соперника на синей линии, форвард перехватил шайбу, сделал два шага и точно бросил точно — мимо Яна Шпунара. На 57-ой минуте Долженков в большинстве жёстко подставил клюшку и превратил в гол пас Александра Легкова.



Следующий матч в рамках серии сборные России и Чехии проведут 9 октября и начнут в 18:30.

Новость по теме Объявлен состав юниорской сборной России на контрольные матчи с Чехией