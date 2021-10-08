«У меня другое мнение». Марьямяки — о вопросе про слабое движение в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).
«Мы мало забиваем в выездных матчах. Мы много бросаем, но не забиваем, и это во всех трёх последних встречах. Не знаю, почему так. После первого периода играли хорошо, забили два гола Метсоле. Думали, что в конце получим большинство, но непонятно, почему удалили нашего игрока.
Почему в первых двух периодах показали слабое движение? У меня другое мнение. Если посмотреть на статистику, то мы переигрывали соперника. Но результата не было.
Можно ли сказать, что нас подвели ненужные удаления? Да, мы много удалялись во втором периоде. В третьем периоде мы наблюдали спектакль, получили ключевое удаление», — приводит слова Марьямяки «Горобзор.ру».
- 8 октября 2021
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