Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михайлис прокомментировал сухую победу в матче со СКА

Михайлис прокомментировал сухую победу в матче со СКА
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:0).

«Огромное спасибо нашим болельщикам, сегодня была очень мощная поддержка. Трибуны болели, гнали вперёд команду, и она отплатила победой. По матчу: была самоотдача, дисциплина и самоотверженность, и, конечно, игра в неравных составах порадовала. Сегодня здорово сыграли в меньшинстве, парни ловили шайбу на себя и не пропустили. У нас не было провалов, которые были на выезде. Йони Ортио очень много выручал, плюс забили в большинстве, это очень хорошо», — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл санкт-петербуржский СКА. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Новость по теме
«Барыс» прервал трёхматчевую победную серию СКА, одержав сухую победу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021