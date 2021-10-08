Михайлис прокомментировал сухую победу в матче со СКА

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:0).
«Огромное спасибо нашим болельщикам, сегодня была очень мощная поддержка. Трибуны болели, гнали вперёд команду, и она отплатила победой. По матчу: была самоотдача, дисциплина и самоотверженность, и, конечно, игра в неравных составах порадовала. Сегодня здорово сыграли в меньшинстве, парни ловили шайбу на себя и не пропустили. У нас не было провалов, которые были на выезде. Йони Ортио очень много выручал, плюс забили в большинстве, это очень хорошо», — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса».
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл санкт-петербуржский СКА. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
- 8 октября 2021
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