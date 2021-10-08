«Тампа» поздравила Кучерова и Василевского с вызовом в сборную России на Олимпиаду-2022

Сборная России объявила имена трёх хоккеистов, вызванных на Олимпийские игры 2022 года.
В число первых игроков вошли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а также игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Андрей Василевский.
«Молнии» в «твиттере» поздравили своих хоккеистов с приглашением в национальную команду.
Ранее своих первых трёх игроков объявили сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, Латвии, Швейцарии, Германии и Словакии.
Напомним, Андрей Василевский признан MVP прошлого розыгрыша Кубка Стэнли, а Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф с 32 (8+24) очками.
Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
- 8 октября 2021
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