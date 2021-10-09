Ти Джей Оши: Овечкин – крутой парень. Без сомнения, он скоро вернётся и забьёт голы

Американский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился своим мнением об Александре Овечкине, получившем травму в предсезонном матче НХЛ.

«Мы пошутили в комнате, что эта русская кровь скоро вернётся. Я не знаю, пропускает ли он хоть один день, он крутой парень. Всегда приятно видеть, как он лежит, но, без сомнения, он скоро вернётся и забьёт голы», – цитирует Оши журналист Саманта Пелл.

Во время предсезонного матча «Вашингтон Кэпиталз» – «Филадельфия Флайерз» Овечкин столкнулся с форвардом Трэвисом Конечны. После столкновения россиянин некоторое время провёл на льду, затем встал и направился на скамейку запасных. После этого он, хромая, ушёл в раздевалку.

Предсезонный матч завершился победой «Кэпиталз» со счётом 5:3.