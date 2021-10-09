Тренер «Вашингтона» – о травме Овечкина: врачи проведут обследование в субботу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился информацией о получившем травму во время предсезонного матча Александре Овечкине.

«Каждый раз, когда игрок досрочно покидает лёд, мы обеспокоены. Врачи собираются провести обследование в субботу и оценить, сможет ли Александр тренироваться», – цитирует Лавиолетта журналист Саманта Пелл.

Во время предсезонного матча «Вашингтон Кэпиталз» – «Филадельфия Флайерз» Овечкин столкнулся с форвардом Трэвисом Конечны. После столкновения россиянин некоторое время провёл на льду, затем встал и направился на скамейку запасных. После этого он, хромая, ушёл в раздевалку. Предсезонный матч завершился победой «Кэпиталз» со счётом 5:3.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».