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Генменеджер «Флориды» прокомментировал подписание 8-летнего контракта $ 80 млн с Барковым

Генменеджер «Флориды» прокомментировал подписание 8-летнего контракта $ 80 млн с Барковым
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Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Александром Барковым.

«За последние восемь лет в Южной Флориде Саша продемонстрировал лидерские качества, характер и элитный уровень плеймейкерских способностей, зацементировав за собой звание одного из лучших универсальных хоккеистов. Благодаря трудоспособности и интересам команды на первом месте он заработал уважение хоккейного сообщества. Но что ещё более важно — это потрясающий человек, спортсмен и друг. И мы очень рады, что Саша будет оставаться нашим лидером на льду и вне его следующие восемь лет», — приводит слова Зито официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее финский форвард «Флориды» продлил контракт с командой на восемь лет. В год финн будет получать $ 10 млн, большая часть которой станет подписным бонусом. Общая сумма контракта составит $ 80 млн.

Продлённое соглашение начнёт действовать с сезона-2022/2023 и закончится после окончания сезона-2029/2030.

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