Канадский легионер «Витязя»: мне в России всё нравится, здесь все очень высокого уровня

Форвард «Витязя» Даниэль Одетт после матча с «Сибирью» (1:2) поделился эмоциями от установления рекорда клуба по продолжительности результативной серии, а также впечатлениями от игры в КХЛ.



«Мы хорошо начали, смогли забить и два периода делали на льду именно то, что и было необходимо. Но затем допустили несколько обидных ошибок и потерпели поражение.



Клубный рекорд «Витязя»? Не знал об этом, даже понятия не имел. Конечно, это приятно. Всегда здорово, когда ты можешь помочь команде набранными очками. Но куда важнее, чтобы эти очки приносили пользу команде, двигали бы её в правильном направлении. Так что на игре в обороне фокусироваться тоже надо.



В КХЛ очень скоростная игра, много техничных хоккеистов, так что здесь все очень высокого уровня. Мне в России всё нравится», — приводит слова Одетта официальный сайт КХЛ.

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