Терещенко — о хоккее в России: будем смотреть, как не особо известные канадцы берут золото

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о конкуренции в мировом хоккее.
«У нас перед каждым турниром проблемы с составом? Потому что система подготовки кадров не работает. Выезжаем на том, что страна большая и талантливая. То там, то тут появляются ребята-самородки. Но это редкость. Поэтому канадцы могут без проблем собрать три сборные высокого уровня, и никто особой разницы не заметит. Шведы и финны — уже по две. А у нас как у двух-трёх ведущих игроков травмы, так сразу глобальная проблема перед турниром.
Кто-нибудь задумался о том, почему мы с 2008 по 2014 год четыре раза завоевывали медали на чемпионатах мира, а потом это опять ушло куда-то? Да, пришло новое поколение тренеров и игроков. Почему у них не получается? А дальше что будет? Будем смотреть со стороны, как не особо известные канадцы золото увозят, как это было на ЧМ-2021. Потому что у них есть чёткий алгоритм роста игроков с самого детства. А у нас нет», — приводит слова Терещенко «Матч ТВ».
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