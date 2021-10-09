Защитник «Авангарда» Береглазов заболел, у Цегларика — повреждение

Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли рассказал о кадровых изменениях перед матчем со «Спартаком».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Приятно вернуться на домашний лёд. Из новостей у нас следующее: вчера на тренировке повреждение получил Цегларик, кроме того, приболел Береглазов. Беда не приходит одна. Но мы справимся. Нужно проявить настойчивость. Некоторые новички должны будут выполнять дополнительные обязанности. Это и есть хоккей — когда теряешь игроков, нужно закатать рукава, выходить и работать. У нас были позитивные моменты в предыдущем матче с «Барысом», на которые можно опереться. Несмотря на поражение, я считаю, мы очень хорошо играли. Работа идёт. Вернулся Косов — он, напомню, пропустил целый месяц. Ещё Дергачёв. Мы в такой ситуации, когда ряд ключевых игроков выпадали на довольно длительное время: Шарипзянов и Дергачёв были без предсезонки, не так давно Прохоркин получал повреждение. Важно вернуть им полную боеспособность, а единственный способ вернуть форму — это играть», — цитирует Хартли официальный сайт команды.