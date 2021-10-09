«Трактор» обыграл «Амур», команды забросили девять шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Амур». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 5:4 (3:1, 1:0, 1:3) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
На 6-й минуте Данил Файзуллин вывел хабаровчан вперёд. На 8-й минуте Владимир Ткачёв сравнял счёт. На 10-й минуте Теэму Пулккинен, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. В ходе атаки игроки «Амура», уже играя в меньшинстве, нарушили правила, поэтому команды продолжили матч в формате «пять на четыре». Через 39 секунд после гола Пулккинена «Трактор» реализовал второе большинство подряд. Шайба на счету Никиты Тертышного.
На старте второго периода Ник Бэйлен с передачи Лукаша Седлака забил четвёртый гол в ворота Евгения Аликина. В середине третьего игрового отрезка команды обменялись результативными действиями: на гол Ивана Николишина ответил Лукаш Седлак. На 57-й минуте Алексей Волгин отыграл одну шайбу, а на 59-й Александр Горшков с передачи Волгина сократил отставание до минимума.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 10 октября в Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». «Амур» 13 октября встретится в Москве с ЦСКА.
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