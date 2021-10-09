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«Трактор» обыграл «Амур», команды забросили девять шайб

«Трактор» обыграл «Амур», команды забросили девять шайб
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Амур». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 5:4 (3:1, 1:0, 1:3) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2021, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Файзуллин (Кузнецов, Михасёнок) – 05:02' (5x5)   1:1 Ткачёв (Карпухин, Абрамов) – 07:43' (5x5)   1:2 Пулккинен (Бэйлен, Калинин) – 09:48' (5x4)   1:3 Тертышный (Яруллин, Основин) – 10:27' (5x4)   1:4 Бэйлен (Седлак) – 20:32' (5x5)   2:4 Николишин – 46:52' (5x5)   2:5 Седлак (Бэйлен, Тертышный) – 47:38' (5x5)   3:5 Волгин (Галузин, Файзуллин) – 56:19' (5x5)   4:5 Горшков (Волгин) – 58:21' (5x4)

На 6-й минуте Данил Файзуллин вывел хабаровчан вперёд. На 8-й минуте Владимир Ткачёв сравнял счёт. На 10-й минуте Теэму Пулккинен, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. В ходе атаки игроки «Амура», уже играя в меньшинстве, нарушили правила, поэтому команды продолжили матч в формате «пять на четыре». Через 39 секунд после гола Пулккинена «Трактор» реализовал второе большинство подряд. Шайба на счету Никиты Тертышного.

На старте второго периода Ник Бэйлен с передачи Лукаша Седлака забил четвёртый гол в ворота Евгения Аликина. В середине третьего игрового отрезка команды обменялись результативными действиями: на гол Ивана Николишина ответил Лукаш Седлак. На 57-й минуте Алексей Волгин отыграл одну шайбу, а на 59-й Александр Горшков с передачи Волгина сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 10 октября в Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». «Амур» 13 октября встретится в Москве с ЦСКА.

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