Вайсфельд — о «Сочи»: вообще не про хоккей. Если нет настоящего хозяина, хорошего не будет

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении Андрея Назарова главным тренером «Сочи».



«Сочи — это вообще не про хоккей. С Назаровым-то всё понятно — Андрей всё правильно сделал. Конечно, лучше вернуться в КХЛ, чем ещё один сезон просидеть без работы. Тем более что город хороший, на курорте. Но там проблема-то не в тренере, а в самой организации.



Вот, допустим, первый человек в «Магнитке» — это Рашников (президент клуба. — Прим. «Чемпионата»), первый человек в «Авангарде» — Крылов (председатель совета директоров. — Прим. «Чемпионата»). Это все знают. И так далее. А вот кто руководит «Сочи»? Никто вам толком не скажет. Поэтому, конечно, команда может выступать чуть лучше или хуже. Или даже до первого раунда плей-офф добраться, как бывало в предыдущие годы. Но если у клуба нет настоящего хозяина, который заинтересован в результате, то ничего хорошего не получится», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

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