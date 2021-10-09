Барков — о новом контракте на 8 лет: люблю каждую секунду своего пребывания во «Флориде»

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков поделился впечатлениями после продления контракта с клубом на восемь лет и $ 80 млн.



«Я очень рад тому, что останусь здесь надолго. Теперь снова начинается работа. Очень рад, что мы справились с этой задачей. Меня представляли отличные люди, которые занимались всем этим за меня, поэтому мне не нужно было так сильно об этом беспокоиться.



Хочу задержаться здесь надолго. Быть в команде, которая выбрала меня на драфте, дала мне возможность играть в НХЛ и стать тем игроком и человеком, каким я являюсь сейчас, — это очень много для меня значит. Я действительно люблю каждую секунду своего пребывания во «Флориде». За всё время думал только о том, чтобы быть здесь, играть здесь, пытаться выиграть здесь Кубок Стэнли», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.