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«Авангард» проанонсировал матч со «Спартаком» отсылкой на сериал «Игра в кальмара»

«Авангард» проанонсировал матч со «Спартаком» отсылкой на сериал «Игра в кальмара»
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Омский «Авангард» на своей странице в «Твиттере» проанонсировал предстоящий матч с московским «Спартаком» необычным образом. «Ястребы» сделали отсылку на популярный корейский сериал «Игра в кальмара».

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» 6 октября омский «Авангард» потерпел поражение. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

«Спартак» 5 октября потерпел поражение в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

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