«Авангард» проанонсировал матч со «Спартаком» отсылкой на сериал «Игра в кальмара»
Поделиться
Омский «Авангард» на своей странице в «Твиттере» проанонсировал предстоящий матч с московским «Спартаком» необычным образом. «Ястребы» сделали отсылку на популярный корейский сериал «Игра в кальмара».
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» 6 октября омский «Авангард» потерпел поражение. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
«Спартак» 5 октября потерпел поражение в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Комментарии
- 9 октября 2021
-
13:19
-
13:00
-
12:43
-
12:28
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
10:57
-
10:21
-
09:57
-
09:36
-
09:32
-
09:17
-
08:58
-
08:38
-
06:39
-
06:21
-
06:13
-
06:00
-
05:55
-
04:55
-
04:23
-
04:07
-
02:56
-
02:38
- 8 октября 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:48
-
23:29
-
23:20
-
23:18
-
22:52
-
22:35
-
22:08
-
21:44
Партнерский контент