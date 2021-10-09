«Ак Барс» взял 40-летнего Зарипова на выездную серию. Последний раз он играл 24 сентября

«Ак Барс» на официальном сайте объявил состав команды на выездную серию, в которой клуб сыграет с «Барысом», «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» из Магнитогорска.



Тренерский штаб взял в поездку 27 игроков: трёх вратарей, восемь защитников и 16 нападающих.

В заявку попал 40-летний форвард Данис Зарипов. Последний раз он выходил на площадку 24 сентября в матче с «Адмиралом» (2:1 Б) и провёл на льду семь минут 51 секунду, не отметившись результативными действиями.

Вратари: Тимур Билялов, Игорь Бобков, Илья Голубев.



Защитники: Кирилл Адамчук, Даниил Журавлёв, Стивен Кэмпфер, Никита Лямкин, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Марк Янчевский.



Нападающие: Адель Булатов, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Артём Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий, Александр Квартальнов, Николай Коваленко, Артём Лукоянов, Кирилл Панюков, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Даниил Тарасов, Джордан Уил.