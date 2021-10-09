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Кенни Агостино забил эффектный гол броском между ног

Кенни Агостино забил эффектный гол броском между ног
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Сегодня, 9 октября, в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» «Торпедо» принимает минское «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. К 26-й минуте счёт в матче равный – 1:1 (1:0, 0:1). На 20-й минуте форвард «Торпедо» Кенни Агосино забросил шайбу эффектным броском между ног, реализовав таким образом меньшинство.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 24-й минуте гости в равных составах сравняли счёт благодаря шайбе Дмитрия Буйницкого.

В текущем сезоне Агостино провёл 15 неполных матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 14 очков: забросил девять шайб и отдал пять результативных передач. После 14 матчей нижегородцы занимают восьмое место в таблице Западной конференции с 14 очками.

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