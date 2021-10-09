Матч «Торпедо» с «Динамо» Мн пройдёт без зрителей из-за тяжёлой ситуации с COVID в области

«Торпедо» на официальной странице в «Твиттере» объявило о том, что сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» пройдёт без зрителей.



«В связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией на территории Нижегородской области ближайший домашний матч хоккейного клуба «Торпедо» с минским «Динамо» пройдёт без очного присутствия зрителей. О допуске зрителей на будущие матчи хоккейный клуб «Торпедо» сообщит дополнительно», — говорится в сообщении.



Отметим, что на предыдущих домашних матчах «Торпедо» — с «Динамо» (25 сентября) и «Трактором» (27 сентября) – было разрешено присутствие 3 тыс. зрителей.

Напомним, в последнем матче «Торпедо» одержало победу над «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».